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Прием заявлений о зачислении в первый класс начался в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/priem-zayavlenij-o-zachislenii-v-pervyj-klass-nachalsya-v-krasnodarskom-krae
Прием заявлений о зачислении в первый класс начался в Краснодарском крае
Фото t.me/minkovaanna23

Об этом сообщила 31 марта в соцсетях вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Заявки подаются до 30 июня семьями, которые проживают на закрепленной за школой территории муниципалитетов или же те, кто имеет льготы.

«Бумаги не обязательно приносить лично, можно направить их по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или через портал Госуслуг», — рассказала Анна Минькова.

Подача документов от родителей с детьми, не зарегистрированных на закрепленной за школой области, начнется 6 июля, а продлится она до 5 сентября.

Как ранее писал интернет-портал «Кубань 24», прием заявлений для зачисления в первые классы стартует в школах Кубани с 31 марта. В текущем году школы региона планируют принять около 80 тыс. первоклассников.

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