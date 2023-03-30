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Прием заявлений для зачисления в первые классы стартует в школах Кубани с 31 марта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/priem-zayavlenij-dlya-zachisleniya-v-pervye-klassy-startuet-v-shkolah-kubani-s-31-marta?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Прием заявлений для зачисления в первые классы стартует в школах Кубани с 31 марта
Фото t.me/kondratyevvi

Об этом 30 марта сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Губернатор напомнил, что до 30 июня документы будут приниматься у живущих на территории, закрепленной за школой или имеющих право первоочередного приема. К таковым относятся, например, дети, чьи братья и сестры уже учатся в этой школе.

«Приходить в школу с документами не обязательно. Заявление можно направить по электронной почте школы, заказным письмом или через портал Госуслуг», — написал Кондратьев в Telegram.

Документы от тех, кто не проживает на закрепленной за школой территории начнут принимать с 6 июля.

Глава Кубани отметил, что в текущем году школы региона планируют принять порядка 80 тыс. первоклассников.

Информация об условиях приема и количестве мест размещена на сайтах школ. Во всех городах и районах Кубани работают горячие линии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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