Муниципалитетам Краснодарского края передали 16 новых школьных автобусов

Об этом 27 марта в своих соцсетях сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

По словам замглавы региона, 16 новых автобусов передали школам 6 муниципалитетов и 5 образовательным учреждениям, подведомственным краевому министерству образования.

«Транспорт закуплен у российских производителей за счет средств федерального бюджета. Автобусы оборудованы всеми необходимыми современными средствами безопасности, включая тахографы и навигационное оборудование ГЛОНАСС», — написала Анна Минькова в своем Telegram-канале.

Всего с 2010 года благодаря федеральным и краевым программам для учебных заведений региона закупили более 1,5 тыс. автобусов. Каждый день более 72 тыс. школьников ездят в 679 школ Кубани.

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