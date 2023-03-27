Муниципалитетам Краснодарского края передали 16 новых школьных автобусов
Общество
27.03.2023 16:45
Об этом 27 марта в своих соцсетях сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
По словам замглавы региона, 16 новых автобусов передали школам 6 муниципалитетов и 5 образовательным учреждениям, подведомственным краевому министерству образования.
«Транспорт закуплен у российских производителей за счет средств федерального бюджета. Автобусы оборудованы всеми необходимыми современными средствами безопасности, включая тахографы и навигационное оборудование ГЛОНАСС», — написала Анна Минькова в своем Telegram-канале.
Всего с 2010 года благодаря федеральным и краевым программам для учебных заведений региона закупили более 1,5 тыс. автобусов. Каждый день более 72 тыс. школьников ездят в 679 школ Кубани.
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