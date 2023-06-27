Приехала из Славянска-на-Кубани и пропала: 14-летнюю девочку объявили в розыск в Краснодаре

По предварительным данным, 14-летняя Мария Жерновая девушка приехала из Славянска-на-Кубани в Краснодар.

В последний раз девушку видели в Краснодаре. С 27 июня она перестала выходить на связь с родственниками. Она может находиться в любом городе.

Приметы девочки: рост 170 см, худощавое телосложение, волосы темные, глаза карие.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что девочку до сих пор не нашли.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Марии Жерновой, просят позвонить по телефону 8 (800) 550-10-54 или 112.

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