Причины массовой гибели рыб в реке Анапке объяснили в заповеднике Утриш

О массовой гибели рыбы в реке Анапке сообщили местные жители. Они сняли на видео множество мертвых рыб на отмели и рассказали, что тушками «усыпаны вся вода и берега».

В МЦУ Анапы со ссылкой на участкового госинспектора в области охраны окружающей среды и акватории заповедника Утриш объяснили, что мор рыбы вызван сочетанием двух основных факторов. Первый — повышение температуры воды.

Из-за жаркой погоды вода в Анапке прогрелась до 29 — 30°C и это привело к снижению растворимости кислорода в воде. В условиях недостатка кислорода рыба испытывала сильный стресс, что негативно сказалось на ее здоровье и привело к смерти.

Вторым фактором стали обильные осадки и шторма, вызвавшие прилив морской воды в Анапку. Состав воды в реке изменился — пресная была заменена на соленую. Это также оказало губительное воздействие на пресноводных рыб, которые не способны адаптироваться к соленой воде, сообщает МЦУ Анапы в Telegram.

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