Причиной стихийных свалок в Краснодаре назвали работу незаконных мусороуборочных компаний

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Глава краевой столицы Андрей Алексеенко сообщил, что ответственность за большинство стихийных свалок лежит на организациях, которые незаконно занимаются вывозом мусора.

Мэр отметил, что если горожане будут пользоваться услугами лицензированных организаций, вывозящих мусор на санкционированные полигоны, то свалок в городе не будет.

«В Краснодаре заниматься этим могут шесть организаций со специальными лицензиями. Только они действительно утилизируют строительный мусор, опасные или крупногабаритные отходы. У них есть для этого возможности и ресурсы. Остальные, к которым зачастую по незнанию обращаются краснодарцы, просто забирают его и выбрасывают вдоль дороги или в ближайшей лесополосе. При этом наносят экологический ущерб, вредят природе, городу и жителям», — написал Алексеенко в Telegram.

Мэр призвал краснодарцев пользоваться только услугами легальных организаций. Со списком можно ознакомиться по ссылке.

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