Причиной пожара в ЖК «Дыхание» в Краснодаре могла стать жара

Возгорание произошло утром 25 июня на крыше новостройки в жилом комплексе «Дыхание» в кубанской столице. По предварительным данным, причиной пожара стала жаркая погода.

«В 10:17 диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в ЖК «Дыхание». Это строящийся жилой комплекс на улице Летчика Позднякова между поселками Российским и Краснодарским. К месту вызова незамедлительно направили пожарных. Очевидцы рассказали, что загорелась кровля здания. Жители увидели густой дым», ― сообщает специальный корреспондент Ваник Арбраамян.

― Просто дымовая завеса, такое ощущение ― либо рубероид горел, либо что-то еще.

― Парень выбежал на балкон, сказал, какой-то станок загорелся. Я как раз курил на балконе.

― Оттуда видели большой черный дым, прям открытый огонь. Это было минут десять, а потом резко все прекратилось.

«К месту происшествия тут же прибыли пожарные. В составе 11 человек и 2 единицы техники. Однако им не пришлось тушить огонь. Строители самостоятельно ликвидировали пожар с помощью огнетушителей. По предварительным данным, стройматериалы загорелись из-за жары. Пострадавших нет», ― рассказывает Абраамян.

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