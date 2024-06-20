Причиной пожара в трамвайном вагоне в Краснодаре стала техническая неисправность

Пожар в краснодарском трамвае произошел днем 20 июня на конечной остановке на пересечении улиц Димитрова и Воронежской. Огонь охватил вагон, а после перекинулся на близстоящую постройку.

«Водитель трамвая Ирина Попова ехала по маршруту № 22, и в какой-то момент почувствовала запах дыма. Тогда она отогнала вагон в техническую зону, предварительно высадив всех пассажиров», — рассказывает корреспондент «Кубань 24» Виктория Зальцман.

«За остановку до конечной появился запах дыма. Сюда доехала и увидела дым в кабине. Сказала об этом диспетчеру, высадила всех пассажиров и заехала на кольцо, в тупик. После по инструкции обесточила вагон», — делится водитель трамвая Ирина Попова.

«Трамвай заехал в тупик примерно в 13:00, а уже в 13:22 вагон загорелся. Еще примерно через 10 минут прибыли спасательные службы: скорая, пожарная и аварийная», — добавляет корреспондент.

От вагона после пожара остался только обугленный каркас без стекол — их выбило.

«Попытались самостоятельно потушить вагон, но не получилось. Вызвали пожарных, они потушили трамвай. Срок полезного использования вагона — 15-16 лет. У этого срок как раз подошел», — говорит директор МУП «КТТУ» Александр Грачев.

За остановкой находился пункт выдачи заказов. Его сотрудница успела выбежать на улицу прежде, чем ПВЗ охватило огнем.

«Думала, сейчас девчонки потушат, но они сказали выбежать, что сейчас будет биться стекло. Я выбежала из магазина, закрыла его, и начался жуткий пожар. Все трещало и взрывалось», — вспоминает сотрудница пункта выдачи заказов Джульета Шестак.

По предварительным данным, причиной возгорания стала техническая неисправность, сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», известно, что сгорел трамвайный вагон серии 71-619, номер 241. Такие модели разработали и изготавливали на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области. Вагоны этой серии поставлялись в Краснодарское ТТУ с 2006 по 2010 годы.