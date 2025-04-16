Причиной крупного пожара на парковке в Краснодаре стал поджог

Об этом утром 16 апреля сообщили в полиции Краснодара.

Пожар на парковке под ЖК «Грин парк» на улице Благоева в микрорайоне Гидростроителей произошел ночью 15 апреля. Сгорело почти 20 машин.

Полиция Краснодара провела проверку и установила, что причиной возгорания стал умышленный поджог одного из припаркованных автомобилей. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность человека, причастного к совершению преступления, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пожаре на парковке на улице Благоева поступило в экстренные службы 15 апреля в 0:24. Прибыв на место, пожарные установили, что горит подземная парковка. Огонь охватил 90 кв. м. В результате пожара пострадавших нет. Полностью сгорели 13 машин, еще четыре получили повреждения.

Жители ЖК «Грин парк» готовят иск к управляющей компании. По мнению владельцев машин, управляющая компания не предприняла никаких мер для предотвращения пожара.