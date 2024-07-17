Причиной аномальной жары на Кубани может быть мощная вспышка на Солнце

Жара все еще не собирается отступать с территории края. На неделе столбики термометров все еще останутся на предельно высоких значениях. Так, температурные рекорды дня были побиты в Анапе и Приморско-Ахтарске.

Антон Русяев живет в Краснодаре уже четыре года. Переехал в краевую столицу с Камчатки. К кубанскому климату и к жаре еще не привык. Летом старается не выходить на улицу.

«На улицу без головного убора стараюсь не выходить. Солнцезащитные кремы, чтобы не сгореть, но мало помогает», ― делится житель Краснодара Антон Русяев.

По прогнозам синоптиков, это лето станет самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений.

«Погоду в регионе формирует два атмосферных вихря. Антициклон с севера, циклон с юга. На их границе распложена Кубань. Здесь сформированы южные, юго-восточные и восточные потоки, которые поставляют в регион жаркие воздушные массы из Средней Азии», ― отмечает метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Из-за малооблачной погоды солнце еще сильнее греет землю. По словам метеорологов, лето этого года уже вошло в топ самых жарких сезонов за последние десятилетия.

«Повсеместно это наблюдается. Сказать, что такой жары не было, можно только из статистических данных», ― подчеркивает заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ, руководитель центра астрономии и космонавтики РГО Александр Иванов.

Чтобы считать лето рекордным, необходимо проанализировать данные за весь сезон, в том числе и август. Однако июль уже дарит жаркие сюрпризы. Жителям и гостям региона еще несколько дней придется ее выдержать. Причина аномальных температур, по словам синоптиков, кроется в глобальном потеплении, которое идет уже 50 лет. Именно оно вызывает волны жары. Они уже накрыли шесть городов, которые стали горячими точками края, побив все прошлые рекорды.

«В Краснодаре 16 июля установилась температура + 39 °С. Рекорды есть и на Черноморском побережье ― в Сочи, Анапе, Туапсе. На севере региона, тоже жара. В Приморско-Ахтарске почти +39 °С», ― сообщает специальный корреспондент Ваник Абраамян.

Еще одной причиной такой аномально жары могла стать самая мощная за лето вспышка на Солнце. За последние четыре дня произошло более десяти таких ударов уровня М. Это четвертый по силе уровень мощности по пятибалльной шкале.

«Мы пока не видим предпосылок для резкого увеличения частоты и мощности магнитных бурь на ближайшие два года. Ничего страшного в этом нет», ― говорит директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

Астрологи уверены, что ни вспышка, ни глобальное потепление, ни антициклоны никак не влияют на аномальную жару. По их словам, что именно Юпитер и Плутон зачинщики такой погоды.

«Плутон это всегда про кризисные ситуации. Юпитер это всегда жара. Поэтому мы с вами страдаем от безумной жары», ― рассказывает астролог Надежда Мызина.

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