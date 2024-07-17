Причина возгорания подстанции в Новороссийске — жара и повышенные нагрузки

Из-за возгорания на подстанции во дворе улицы Кутузовской 17 июля без электричества остаются несколько многоквартирных домов.

Предварительной причиной возгорания стали повышенные нагрузки и температура воздуха, сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Кроме того, зафиксировано задымление еще на одной подстанции на улице Героев Десантников. В связи с этим еще порядка 10 многоквартирных домов остаются без электричества.

«Обследование на каждой подстанции проводят аварийные службы», — написал глава Новороссийска в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», электроподстанция воспламенилась 17 июля во дворе многоэтажного дома на пересечении улиц Видова и Кутузовской в Новороссийске.