Электроподстанция воспламенилась во дворе многоэтажки в Новороссийске
Происшествия
17.07.2024 20:04
Подстанция загорелась 17 июля во дворе многоэтажного дома на пересечении улиц Видова и Кутузовской.
Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Новорссийского пожарно-спасательного гарнизона в 19:13.
Подразделения прибыли на место и установили, что загорелась электроподстанция. На месте работают 8 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
«Причина будет установлена после ликвидации пожара. Информацию о восстановлении энергоснабжения доведу дополнительно», — написал глава Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram.
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