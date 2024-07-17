Электроподстанция воспламенилась во дворе многоэтажки в Новороссийске

Подстанция загорелась 17 июля во дворе многоэтажного дома на пересечении улиц Видова и Кутузовской.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Новорссийского пожарно-спасательного гарнизона в 19:13.

Подразделения прибыли на место и установили, что загорелась электроподстанция. На месте работают 8 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Причина будет установлена после ликвидации пожара. Информацию о восстановлении энергоснабжения доведу дополнительно», — написал глава Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram.

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