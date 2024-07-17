Недостроенный спорткомплекс возле Олимпийского парка горит в Сириусе

В Сириусе загорелась кровля недостроенного концертного зала на улице Чемпионов. Сообщения об этом появились 17 июля около 17:50 в соцсетях.

На кадрах видно, что огонь распространяется по крыше недостроенного здания. Очевидцы вызвали пожарных.

Через несколько минут прибыл первый пожарный расчет. Спасатели работают на месте происшествия.

Специалисты установили, что загорелись строительные материалы на крыше. Площадь пожара составила 50 кв. м.

После начала пожара 313 человек эвакуировались из здания самостоятельно.

Возгорание удалось локализовать в кратчайшие сроки, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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