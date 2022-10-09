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Прибывающих из Крыма пассажиров поездов бесплатно везут автобусами в Краснодар и Анапу

Общество
09.10.2022 11:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/pribyvayushhih-iz-kryma-passazhirov-poezdov-besplatno-vezut-avtobusami-v-krasnodar-i-anapu
Прибывающих из Крыма пассажиров поездов бесплатно везут автобусами в Краснодар и Анапу
Фото инфоцентр «Крымский мост»

Об этом сообщили в сервисе «Объясняем. РФ».

По данным Минтранса РФ, пассажиров, которые прибывают в Крым на поездах, бесплатно довозят до гостиниц и обратно на вокзал. Доставку на собственных автобусах организовала подведомственная Минтрансу АНО «Единая транспортная дирекция». Прибывающих из Крыма в порт «Кавказ» пассажиров также бесплатно везут автобусами в Анапу и Краснодар.

Железнодорожное сообщение с полуостровом по Крымскому мосту возобновили после ремонтно-восстановительных работ. По путям следуют грузовые и пассажирские составы. Продажа билетов продолжается. Движение пригородных поездов восстановят в ближайшее время, сообщает Объясняем.рф в Telegram.

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