Прибывающих из Крыма пассажиров поездов бесплатно везут автобусами в Краснодар и Анапу

Фото инфоцентр «Крымский мост»

Об этом сообщили в сервисе «Объясняем. РФ».

По данным Минтранса РФ, пассажиров, которые прибывают в Крым на поездах, бесплатно довозят до гостиниц и обратно на вокзал. Доставку на собственных автобусах организовала подведомственная Минтрансу АНО «Единая транспортная дирекция». Прибывающих из Крыма в порт «Кавказ» пассажиров также бесплатно везут автобусами в Анапу и Краснодар.

Железнодорожное сообщение с полуостровом по Крымскому мосту возобновили после ремонтно-восстановительных работ. По путям следуют грузовые и пассажирские составы. Продажа билетов продолжается. Движение пригородных поездов восстановят в ближайшее время, сообщает Объясняем.рф в Telegram.

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