При взрыве в мечети в Пакистане погибли 28 человек
Происшествия
30.01.2023 13:46
Теракт произошел 30 января около полудня в городе Пешавар. Ранения получили около 150 человек.
По данным местных силовиков, смертник находился в первом ряду во время молитвы, когда он взорвал себя. В основном среди посетителей мечети были военнослужащие и полицейские.
Сообщается, что погибли не менее 28 человек. Ранения получили по меньшей мере 150 человек. Раненых доставляют в больницу Леди Ридинг в Пешаваре, сообщает телеканал Geo.
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