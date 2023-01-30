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При взрыве в мечети в Пакистане погибли 28 человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pri-vzryve-v-mecheti-v-pakistane-pogibli-28-chelovek
При взрыве в мечети в Пакистане погибли 28 человек
Фото YouTube/BOL News

Теракт произошел 30 января около полудня в городе Пешавар. Ранения получили около 150 человек.

По данным местных силовиков, смертник находился в первом ряду во время молитвы, когда он взорвал себя. В основном среди посетителей мечети были военнослужащие и полицейские.

Сообщается, что погибли не менее 28 человек. Ранения получили по меньшей мере 150 человек. Раненых доставляют в больницу Леди Ридинг в Пешаваре, сообщает телеканал Geo.

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