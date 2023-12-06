При выполнении боевых задач в зоне СВО погиб житель Туапсе Константин Сушинский
Происшествия
06.12.2023 19:01
Об этом 6 декабря сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.
«При выполнении боевой задачи в зоне СВО геройски погиб житель Туапсе старший лейтенант Константин Сушинский. Константин прошел горячие точки, служил в Сирии и Центральноафриканской Республике. Я выражаю искренние соболезнования семье и близким Героя», — написал глава района в Telegram.
Константину Сушинскому было 33 года.
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