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При выполнении боевых задач в зоне СВО погиб житель Туапсе Константин Сушинский

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pri-vypolnenii-boevyh-zadach-v-zone-svo-pogib-zhitel-tuapse-konstantin-sushinskij?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
При выполнении боевых задач в зоне СВО погиб житель Туапсе Константин Сушинский
Фото t.me/glavatuapseregion

Об этом 6 декабря сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.

«При выполнении боевой задачи в зоне СВО геройски погиб житель Туапсе старший лейтенант Константин Сушинский. Константин прошел горячие точки, служил в Сирии и Центральноафриканской Республике. Я выражаю искренние соболезнования семье и близким Героя», — написал глава района в Telegram.

Константину Сушинскому было 33 года.

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