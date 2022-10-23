При строительстве Дальнего западного обхода Краснодара погиб рабочий
Происшествия
23.10.2022 15:04
Трагедия произошла 22 октября в 20:20 на участке строительства Дальнего западного обхода Краснодара в Динском районе.
По предварительным данным, 36-летний водитель грузового автомобиля во время работ по подвозу материалов съехал с участка и опрокинулся. В результате ДТП водитель грузовика погиб на месте, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю Ирина Заватская.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
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