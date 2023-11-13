При пожаре в многоэтажном доме в Армавире погибла женщина

О пожаре на улице Дзержинского в экстренные службы сообщили 13 ноября в 17:20.

Пожарных на место вызвали соседи. Возгорание произошло на первом этаже многоэтажного дома на площади 30 кв. метров.

В 17:31 огонь локализовали, в 17:43 полностью потушили на той же площади. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. В тушении участвовали 27 человек и 8 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

После локализации возгорания в квартире обнаружили тело 47-летней женщины. Ее сожитель самостоятельно покинул комнату через окно.

Сейчас следователь осматривает место происшествия. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины пожара. Также назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

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