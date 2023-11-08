Двое мужчин сгорели при пожаре в частном доме в Новороссийске

Сообщение о возгорании на улице Каштановой в садовом товариществе Голубая Даль поступило диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона 8 ноября в 6:51.

В 7:00 пожарные прибыли на место и обнаружили, что горит частный дом. В 7:06 огонь локализовали, в 7:20 — потушили. Площадь пожара составила 80 кв. м. На месте работали 30 человек и 10 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

После того, как пожар потушили, в доме были обнаружены тела 44-летнего хозяина и его брата. Одной из причин возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Следователи начали проводить доследственную проверку. Сейчас осматривают место происшествия. Назначена пожаротехническая и судебно-медицинские экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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