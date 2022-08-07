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При пожаре в бытовке на улице Солнечной один человек погиб, еще одного госпитализировали

Происшествия
07.08.2022 13:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/pri-pozhare-v-bytovke-na-ulitse-solnechnoj-odin-chelovek-pogib-eshhe-odnogo-gospitalizirovali
При пожаре в бытовке на улице Солнечной один человек погиб, еще одного госпитализировали
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Пожар в хозпостройке на улице Солнечной рядом с супермаркетом «Магнит Семейный» произошел утром 7 августа.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в результате пожара один человек погиб, еще одного госпитализировали. СУ СК РФ по Краснодарскому краю начал доследственную проверку.

«По факту сообщения об обнаружении останков человека при тушении пожара в хозяйственной постройке на улице Солнечной в краевой столице следственным отделом по Прикубанскому округу СКР по краю проводится доследственная проверка. На месте работает следователь. Проводится осмотр места происшествия. Назначили проведение судебно-медицинскую экспертизу. Причина пожара и личность погибшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар в хозяйственной постройке на улице Солнечной потушили в 10:33. В ликвидации пожара участвовали от МЧС России 13 человек личного состава и три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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