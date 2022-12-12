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При падении из многоэтажки в Краснодаре погиб 60-летний мужчина

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pri-padenii-iz-mnogoetazhki-v-krasnodare-pogib-60-letnij-muzhchina
При падении из многоэтажки в Краснодаре погиб 60-летний мужчина
Фото t.me/tipichkras

Несчастный случай произошел утром 12 декабря в многоквартирном доме на улице Домбайской, 10.

О произошедшем сообщили в соцсетях местные жители. По их словам, мужчина выпал из окна многоэтажки на козырек дома. Пострадавший скончался.

«По факту гибели 60-летнего местного жителя территориальным следственным отделом проводится процессуальная проверка. Назначена судебная медицинская экспертиза, будут установлены все обстоятельства, по окончании будет принято соответствующее процессуальное решение», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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