При падении из многоэтажки в Краснодаре погиб 60-летний мужчина
Происшествия
12.12.2022 12:45
Несчастный случай произошел утром 12 декабря в многоквартирном доме на улице Домбайской, 10.
О произошедшем сообщили в соцсетях местные жители. По их словам, мужчина выпал из окна многоэтажки на козырек дома. Пострадавший скончался.
«По факту гибели 60-летнего местного жителя территориальным следственным отделом проводится процессуальная проверка. Назначена судебная медицинская экспертиза, будут установлены все обстоятельства, по окончании будет принято соответствующее процессуальное решение», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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