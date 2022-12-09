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Девушка погибла, выпав из окна многоэтажки в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/devushka-pogibla-vypav-iz-okna-mnogoetazhki-v-novorossijske
Девушка погибла, выпав из окна многоэтажки в Новороссийске
Фото из соцсетей

Трагедия произошла 8 декабря в многоквартирном доме на улице Анапское шоссе, 41Е.

Жители соседних домов рассказали в соцсетях, что услышали громкий хлопок, но не смогли сразу понять откуда он раздался. По неподтвержденной информации, погибшей девушке было 24 года. Точные причины и обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

«Территориальным следственным отделом краевого управления СКР проводится процессуальная проверка, назначена судебная медицинская экспертиза, будут установлены все обстоятельства, по окончании будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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