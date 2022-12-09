Девушка погибла, выпав из окна многоэтажки в Новороссийске
Происшествия
09.12.2022 07:28
Трагедия произошла 8 декабря в многоквартирном доме на улице Анапское шоссе, 41Е.
Жители соседних домов рассказали в соцсетях, что услышали громкий хлопок, но не смогли сразу понять откуда он раздался. По неподтвержденной информации, погибшей девушке было 24 года. Точные причины и обстоятельства произошедшего пока неизвестны.
«Территориальным следственным отделом краевого управления СКР проводится процессуальная проверка, назначена судебная медицинская экспертиза, будут установлены все обстоятельства, по окончании будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Краснодаре из окна многоэтажки выпал 8-летний мальчик, его госпитализировали.
Популярные новости
- Какие ежемесячные надбавки будут получать медики в России с 1 января
- Эксклюзивный бизнес-джет Сергея Галицкого уже почти год находится в аэропорту под Лондоном
- Цветы для мамы: 16-летняя девочка украла 140 тыс. рублей у знакомого из интернета в Краснодарском крае
- В Анапе оштрафовали родителей девушек, осквернивших Вечный огонь
- Пьяная многодетная женщина чуть не зарезала мужа в день их свадьбы
- С 10 декабря изменится маршрут автобуса № 1 в Краснодаре