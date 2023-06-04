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При ночном пожаре в Адыгейской республиканской больнице эвакуировали 70 человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pri-nochnom-pozhare-v-adygejskoj-respublikanskoj-bolnitse-evakuirovali-70-chelovek
При ночном пожаре в Адыгейской республиканской больнице эвакуировали 70 человек
Фото t.me/mchs0101

О пожаре в Адыгейской республиканской клинической больнице в Майкопе в экстренные службы сообщили 4 июня в 3:00.

На место незамедлительно выехали специалисты. Возгоранию присвоили третий ранг. Прибыв на место, пожарные установили, что горит балкон на третьем этаже.

Из здания эвакуировали 70 человек. Было создано звено газодымозащитной службы. Возгорание быстро локализовали на площади 10 кв. м и ликвидировали.

При пожаре никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Адыгея в Telegram.

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