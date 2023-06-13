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При модернизации трамвайного узла на Московской в Краснодаре будут использовать шпалы из переработанного пластика

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pri-modernizatsii-tramvajnogo-uzla-na-moskovskoj-v-krasnodare-budut-ispolzovat-shpaly-iz-pererabotannogo-plastika
При модернизации трамвайного узла на Московской в Краснодаре будут использовать шпалы из переработанного пластика
Фото t.me/krasnodar_tram

«Новый трамвай Краснодара» — масштабный проект в рамках федеральной программы развития городского электротранспорта.

При модернизации трамвайного узла на улице Московской будут использовать отечественные стрелочные переводы производства Муромского завода с дистанционным электроуправлением и электроподогревом, а также шпалы из железобетона и переработанного пластика с увеличенным сроком службы — более 50 лет.

Трамваи будут ходить по рельсам бесшумно за счет сварки стыков и укладки шумопоглощающих плит.

Около 90% всех используемых материалов — отечественного производства. Асфальт, бетон, тротуарная плитка и опоры контактной сети произведены в Краснодарском крае, сообщает Telegram-канал «Новый трамвай Краснодара».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 8 июня стартовала модернизация трамвайного узла на улице Московской в Краснодаре. С 8 по 22 июня запланированы установка опор, предварительный монтаж контактной сети, рельсошпальной решетки и стрелочных переводов, а также обустройство временных остановок. Работы по реконструкции трамвайного узла на Московской в рамках Западной концессии продлятся до сентября.

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