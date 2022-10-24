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При крушении Су-30 в Иркутске погиб выпускник Краснодарского военного авиационного училища

Происшествия
24.10.2022 08:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/pri-krushenii-su-30-v-irkutske-pogib-vypusknik-krasnodarskogo-voennogo-aviatsionnogo-uchilishha
При крушении Су-30 в Иркутске погиб выпускник Краснодарского военного авиационного училища
Фото t.me/kobzevii

Крушение самолета Су-30 произошло днем 23 октября в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске. При падении погибли два пилота — заслуженный летчик-испытатель РФ Максим Конюшин и выпускник Краснодарского высшего военного авиационного училища, летчик-испытатель третьего класса — майор Виктор Крюков.

Об этом 24 октября сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Максим Конюшин работал на авиазаводе с 2015 года. Он окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского по специальности испытания летательных аппаратов. Был награжден медалями Министерства обороны РФ «За отличие в военной службе» III, II и I степени. Два года назад получил звание Заслуженный летчик-испытатель РФ. У пилота остались жена и двое детей.

Второй погибший — майор Виктор Крюков. Родился в семье военного летчика на Украине, с отличием окончил Краснодарское военное авиационное училище. Военный летчик второго класса, летчик-испытатель третьего класса.

«Скорбим вместе с родными и близкими погибших летчиков. Светлая память», — написал Игорь Кобзев в Telegram.

Сообщается, что Су-30 рухнул на двухквартирный дом в частном секторе Иркутска во время приемо-сдаточного полета. В результате произошел пожар на площади 200 кв. м, его потушили. Всего в пострадавшем доме живет пять человек, в момент катастрофы их не было дома. Погибли два пилота, других жертв нет. В Ленинском районе ввели режим ЧС муниципального характера.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по факту крушения самолета Су-30 возбудили уголовное дело из-за нарушений правил эксплуатации воздушного судна.

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