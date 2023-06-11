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При исполнении воинского долга в зоне СВО погиб врач-рентгенолог Туапсинской ЦРБ

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pri-ispolnenii-voinskogo-dolga-v-zone-svo-pogib-vrach-rentgenolog-tuapsinskoj-tsrb
При исполнении воинского долга в зоне СВО погиб врач-рентгенолог Туапсинской ЦРБ
Фото t.me/glavatuapseregion

В ходе специальной военной операции погиб туапсинец Владимир Зарубкин. Об этом сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.

До начала спецоперации Владимир Зарубкин работал врачом-рентгенологом в Туапсинской ЦРБ № 1.

«Многие жители Туапсинского района знали Владимира Владимировича, как хорошего доктора и прекрасного человека. В тяжелое для страны время он сменил свою мирную профессию на военную, встав на защиту интересов Родины. Он погиб, как Герой, верный своему врачебному долгу, спасая раненых товарищей», — рассказал глава района в Telegram.

Прощание с Владимиром Зарубкиным пройдет 13 июня в 12:00 в городском дворце культуры, пишет газета «Туапсинские вести».

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