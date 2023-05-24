Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Женщина получила сильные ожоги при хлопке газа в многоэтажке в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pri-hlopke-gaza-v-mnogoetazhke-v-tsentre-krasnodara-postradala-zhenshhina
Женщина получила сильные ожоги при хлопке газа в многоэтажке в центре Краснодара
Фото ЕДДС Краснодара

Инцидент произошел вечером 24 мая в многоквартирном доме на улице Клинической, 18 в квартире на пятом этаже в районе Чистяковской рощи.

«Пострадал 1 человек, доставлен в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести», — сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС по Краснодарскому краю.

Мэр Краснодара Евгений Наумов в Telegram уточнил, что в результате хлопка газа на Клинической пострадала женщина. Ее с ожогами госпитализировали в Краевую клиническую больницу № 1.

Глава города прибыл на место происшествия. Он уточнил, что хлопок газа произошел в жилом доме на 100 квартир, построенном в 1966 году.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после хлопка газа в многоэтажке на улице Клинической в Краснодаре произошло возгорание площадью 100 кв. метров. Из дома эвакуировали 45 человек. На месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Статьи
Пять продуктов для улучшения работы мозга
Пять продуктов для улучшения работы мозга
Гелиобиолог рассказала о последствиях магнитной бури для организма
Гелиобиолог рассказала о последствиях магнитной бури для организма
Как не потеряться: чему научить детей, чтобы они не пропадали
Как не потеряться: чему научить детей, чтобы они не пропадали
Как стать космонавтом: требования и подготовка
Как стать космонавтом: требования и подготовка
Почему развивается рак груди: симптомы и лечение
Почему развивается рак груди: симптомы и лечение
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях