Женщина получила сильные ожоги при хлопке газа в многоэтажке в центре Краснодара

Инцидент произошел вечером 24 мая в многоквартирном доме на улице Клинической, 18 в квартире на пятом этаже в районе Чистяковской рощи.

«Пострадал 1 человек, доставлен в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести», — сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС по Краснодарскому краю.

Мэр Краснодара Евгений Наумов в Telegram уточнил, что в результате хлопка газа на Клинической пострадала женщина. Ее с ожогами госпитализировали в Краевую клиническую больницу № 1.

Глава города прибыл на место происшествия. Он уточнил, что хлопок газа произошел в жилом доме на 100 квартир, построенном в 1966 году.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после хлопка газа в многоэтажке на улице Клинической в Краснодаре произошло возгорание площадью 100 кв. метров. Из дома эвакуировали 45 человек. На месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.