При хлопке газа в многоэтажке Новороссийска ущерб получили шесть квартир

Инцидент произошел 7 декабря около 4:30 в многоквартирном доме на улице Героев Десантников, 37.

Очевидцы сообщили в соцсетях, что рано утром услышали громкий хлопок, после которого в квартире начался сильный пожар. Из-за этого жильцам подъезда пришлось срочно эвакуироваться.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко уточнил, что в результате происшествия повреждения получили конструктивные элементы дома и шесть квартир. На месте работали сотрудники мэрии, управляющей компании и правоохранители.

В поврежденных квартирах и подъезде требуются работы по замене разбитых стекол, входных дверей, а также уборка от потеков воды и гари. Одну из жительниц с тремя детьми временно переселили в социальный центр. Семья пробудет там, пока их квартиру не приведут в порядок.

«Ситуацию взял на личный контроль — окажем всю необходимую помощь, поддержку и содействие жителям», — написал Кравченко в Telegram.

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