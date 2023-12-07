Мужчина погиб после хлопка газа в многоэтажке Новороссийска

Инцидент произошел 7 декабря около 4:30 в многоквартирном доме на улице Героев Десантников, 37.

Очевидцы сообщили в соцсетях, что рано утром услышали громкий хлопок, после которого в квартире начался сильный пожар. Из-за этого жильцам подъезда пришлось срочно эвакуироваться.

В результате хлопка газа погиб хозяин квартир. По предварительной информации, он умышленно нарушил правила техники безопасности эксплуатации газового оборудования из-за ссоры с супругой.

Информация о пожаре в многоквартирном доме на Героев Десантников поступила диспетчеру в 4:20. Пожарные прибыли на место через 9 минут и установили, что на 4 этаже дома загорелась квартира на площади 70 кв. метров.

В 5:21 возгорание в квартире полностью ликвидировали. При тушении пожара из многоэтажки спасли 6 человек и еще 16 эвакуировали. Всего с огнем в многоэтажке боролись 18 человек и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в местной управляющей компании уточнили, что газовое оборудование в многоэтажке, а также вентиляционные каналы и дымоходы обслуживали в соответствии со всеми установленными правилами.