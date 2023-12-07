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Мужчина взорвал газ в квартире в Новороссийске, пытаясь свести счеты с жизнью

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-vzorval-gaz-v-kvartire-v-novorossijske-pytayas-svesti-schety-s-zhiznyu
Мужчина взорвал газ в квартире в Новороссийске, пытаясь свести счеты с жизнью
Фото из соцсетей

Инцидент произошел 7 декабря около 4:30 в многоквартирном доме на улице Героев Десантников, 37.

Очевидцы сообщили в соцсетях, что рано утром услышали громкий хлопок, после которого в квартире начался сильный пожар. Из-за этого жильцам подъезда пришлось срочно эвакуироваться.

Выяснилось, что в квартире на Героев Десантников произошел хлопок газа. Предварительно, он случился из-за намеренного нарушения правил безопасности при эксплуатации газового оборудования. Житель квартиры совершил попытку суицида из-за семейного конфликта.

Газовое оборудование в многоэтажке, а также вентиляционные каналы и дымоходы обслуживали в соответствии со всеми установленными правилами, сообщает Telegram-канал «НУК Инфо».

Читайте также: в жилом доме Армавира произошел хлопок из-за газового баллона. Это случилось в ночь на 7 сентября в частном доме на улице 30 лет Победы.

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