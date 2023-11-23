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При атаке ВСУ в Крыму погиб командир катера Черноморского флота из Новороссийска

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pri-atake-vsu-v-krymu-pogib-komandir-katera-chernomorskogo-flota-iz-novorossijska
При атаке ВСУ в Крыму погиб командир катера Черноморского флота из Новороссийска
Фото пресс-службы Черноморского казачьего округа

В Новороссийске простились со старшим мичманом ВМФ, казаком хуторского общества «Невский» Денисом Никитиным.

Старший мичман погиб, спасая свой корабль в ходе выполнения задач спецоперации.

Моряка посмертно наградили орденом Мужества. У героя остались жена и две дочери — заботу о них возьмут на себя моряки-черноморцы и казаки ХКО «Невский», пообещал атаман общества Александр Лисицын.

Денис Никитин родился 18 февраля 1981 года в Красноярском крае. Там он окончил десятилетку и был призван на срочную службу в Черноморском флоте. После окончания школы мичманов в 2001 году служил в различных должностях Новороссийской военно-морской базы, сообщает пресс-служба Черноморского казачьего округа.

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