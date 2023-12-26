При атаке на Феодосию повреждения получил десантный корабль «Новочеркасск»

Украинские военные атаковали порт Феодосии в Крыму в ночь на 26 декабря. Там прозвучал сильный взрыв и началась детонация боеприпасов.

В Министерстве обороны РФ уточнили, что вооруженные силы Украины при атаке на Феодосию применили авиационные управляемые ракеты. В результате повреждения получил большой десантный корабль «Новочеркасск».

Силы ПВО ВС РФ уничтожили два украинских самолета Су-24, выполнивших пуск ракет в районе Жовтеня в 125 км от Николаева, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», во время атаки на порт Феодосии погиб человек и еще двое пострадали. В результате атаки противника повреждения получили шесть зданий, в них выбило окна. В пункты временного размещения эвакуировали шесть человек. Остальных жильцов приняли родственники и знакомые.