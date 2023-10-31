Президента нотариальной палаты Адыгеи будут судить за взятку сотруднику ФСБ

Уголовное дело на главу нотариальной палаты республики завели в августе по материалам УФСБ России по Республике Адыгея.

По версии следствия, местная жительница предложила крупную взятку сотруднику ФСБ, чтобы он помог ее родственнице избежать уголовной ответственности. В своем автомобиле она передала правоохранителю 300 тыс. рублей. Сразу после этого ее задержали сотрудники ФСБ. Переданные деньги изъяли.

Следователи завершили расследование этого уголовного дела. Президента нотариальной палаты Адыгеи обвиняют в даче взятки в крупном размере. Ей грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет и крупный штраф.

Материалы уголовного дела направили для рассмотрения в суд. Сейчас подозреваемая находится под домашним арестом, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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