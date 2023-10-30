Экс-глава Роскадастра Кореновского района отделалась условным сроком за взятку

Уголовное дело в отношении бывшего начальника Кореновского отделения Роскадастра Татьяны Савченко рассмотрели в районном суде.

По версии следствия, глава отделения Роскадастра сообщила местному жителю, что он не сможет получить техпаспорт на свою недвижимость из-за того, что объект якобы расположен в подтопляемой зоне. При этом чиновница предложила мужчине «помочь» решить этот вопрос за 120 тыс. рублей. Он согласился и передал ей требуемые деньги в феврале и марте текущего года. После получения взятки главу Кореновского Роскадастра задержали оперативники.

На судебном заседании Савченко полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Суд признал ее виновной в получении взятки и назначил ей года и 3 месяца лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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