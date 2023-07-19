Президент ЮАР сравнил арест Путина по ордеру МУС с объявлением войны России

Президент Сирил Рамапоса считает такие возможные действия неконституционными и безрассудными.

Об этом Рамапоса сообщил в Высоком суде южноафриканской провинции Гаутенг. Он давал под присягой письменные показания из-за иска от оппозиционной партии «Демократический альянс». Показания служили ответом на призыв партии обязать правительство ЮАР выполнить требование МУС в связи с выданным им ордером на арест президента РФ.

«Было бы несовместимо с нашей конституцией рисковать вступить в войну с Россией. У меня есть конституционные обязательства защищать национальный суверенитет, мир и безопасность республики, а также уважать, защищать, поощрять и осуществлять права народа республики на жизнь и безопасность», — отметил президент.

Рамапоса настаивал, чтобы его показания остались в тайне, но Верховный суд открыл общественности письменный ответ президента. После публикации он заявил, что не возражает против обнародования, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», СК РФ возбудил дело на выдавших ордер на арест Путина прокурора и судей МУС.