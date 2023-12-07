Президент РФ заявил о готовности сотрудничать с Китаем без ограничений

О готовности кооперироваться с КНР во всех областях президент России Владимир Путин заявил 7 декабря на форуме ВТБ «Россия, вперед!»

Глава государства подчеркнул, что речь идет, в том числе и о военных технологиях.

«Что касается Китая, непосредственно, мы готовы кооперироваться во всех областях, у нас нет никаких ограничений. Это касается, кстати говоря, и военных технологий. Мы, думая о перспективах, о будущем мироустройства, думая о безусловной обеспеченности нашей безопасности, мы же отходим от традиционных отношений в этой сфере: купил-продал. Мы думаем о будущем. Думаем о технологиях», — цитирует Путина «Интерфакс».

Также Путин в ходе форума сообщил, что финансовая система России в целом находится в «здоровом состоянии».

«За 11 месяцев текущего года дефицит бюджета РФ составил 878 млрд рублей, это примерно полпроцента ВВП. А если смотреть на консолидированный бюджет, то здесь и вовсе сложился профицит 837 млрд рублей», — сказал Путин.

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