Президент РФ призвал повышать комфорт поездок на общественном транспорте

Об этом Владимир Путин заявил 20 ноября на мероприятии, посвященном передаче крупной партии общественного транспорта регионам.

Глава государства отметил, что общественный транспорт становится все более популярным среди жителей России. По его мнению, это обусловлено тем, что общественный транспорт более быстрый и экономичный.

«На всех видах транспорта нужно и дальше формировать удобные маршруты, внедрять передовые цифровые сервисы и приложения для пассажиров и бизнеса. И, конечно, надо повышать скорость и комфортность поездок», — сказал Путин.

Он оиметил, что ежегодно в России автобусами, троллейбусами и трамваями перевозится более 10 млрд человек. При этом комплексно улучшать систему перевозок необходимо не только в крупных, но и в средних и малых городах, а также на сельских территориях.

«Среди ключевых приоритетов здесь ежегодное, ритмичное обновление техники, а значит, снижение среднего возраста парка общественного транспорта по всей стране», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

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