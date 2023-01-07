Президент РФ поздравил россиян с Рождеством Христовым

В Рождественскую ночь Владимир Путин посетил богослужение в Благовещенском соборе Московского Кремля.

Президент поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово. Глава государства отметил, что этот праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров.

«С глубоким удовлетворением отмечу тот огромный созидательный вклад, который вносит Русская православная церковь, другие христианские конфессии России в единение общества, сохранение нашей исторической памяти, воспитание молодёжи, укрепление института семьи. Церковные организации уделяют первостепенное внимание поддержанию межнационального и межрелигиозного мира и согласия в нашей стране, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают наших воинов, участвующих в специальной военной операции. Столь большая, многогранная, истинно подвижническая работа заслуживает самого искреннего уважения.

Желаю православным христианам, всем, кто отмечает праздник Рождества Христова, здоровья, успехов и всего наилучшего», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

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