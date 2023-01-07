Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Президент РФ поздравил россиян с Рождеством Христовым

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/prezident-rf-pozdravil-rossiyan-s-rozhdestvom-hristovym
Президент РФ поздравил россиян с Рождеством Христовым
Фото пресс-службы Кремля

В Рождественскую ночь Владимир Путин посетил богослужение в Благовещенском соборе Московского Кремля.

Президент поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово. Глава государства отметил, что этот праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров.

«С глубоким удовлетворением отмечу тот огромный созидательный вклад, который вносит Русская православная церковь, другие христианские конфессии России в единение общества, сохранение нашей исторической памяти, воспитание молодёжи, укрепление института семьи. Церковные организации уделяют первостепенное внимание поддержанию межнационального и межрелигиозного мира и согласия в нашей стране, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают наших воинов, участвующих в специальной военной операции. Столь большая, многогранная, истинно подвижническая работа заслуживает самого искреннего уважения.

Желаю православным христианам, всем, кто отмечает праздник Рождества Христова, здоровья, успехов и всего наилучшего», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Читайте также: губернатор Краснодарского края поздравил жителей Кубани с Рождеством Христовым.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды
Вылетел с трассы: лыжник погиб после столкновения на спуске с горы Эльбрус
Вылетел с трассы: лыжник погиб после столкновения на спуске с горы Эльбрус
Первые два пролета левой стороны Крымского моста установят до конца января
Первые два пролета левой стороны Крымского моста установят до конца января
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. «Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
  2. Женщина и 10-летний мальчик пострадали в ДТП в Адыгее
  3. В Роспотребнадзоре напомнили, как избежать пищевых отравлений в период праздничных дней
  4. Новый глава департамента информполитики Краснодара доставил партию спецгруза в ДНР
  5. Вылетел с трассы: лыжник погиб после столкновения на спуске с горы Эльбрус
  6. На «Прямую линию» Вениамина Кондратьева поступило свыше 600 обращений
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях