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Президент РФ подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/prezident-rf-podpisal-zakon-o-zaprete-propagandy-lgbt-pedofilii-i-smeny-pola
Президент РФ подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Владимир Путин 5 декабря подписал закон о введении административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста.

Информация появилась в карточке закона в базе данных Госдумы.

Ранее предусматривалась ответственность только за ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних. Теперь эти положения значительно расширились, и санкции за такие правонарушения против детей ужесточили.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола депутаты Госдумы единогласно приняли 24 ноября. Он предусматривает возрастные ограничения на платных аудиовизуальных сервисах, запрещает демонстрацию нетрадиционных отношений в рекламе. Фильмы, пропагандирующие такие отношения, не будут выпускать в прокат. За нарушение закона предусмотрен ряд административных штрафов для граждан РФ. Иностранным гражданам и лицам без гражданства будет грозить выдворение за пределы России.

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