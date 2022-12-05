Президент РФ подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола
Владимир Путин 5 декабря подписал закон о введении административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста.
Информация появилась в карточке закона в базе данных Госдумы.
Ранее предусматривалась ответственность только за ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних. Теперь эти положения значительно расширились, и санкции за такие правонарушения против детей ужесточили.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола депутаты Госдумы единогласно приняли 24 ноября. Он предусматривает возрастные ограничения на платных аудиовизуальных сервисах, запрещает демонстрацию нетрадиционных отношений в рекламе. Фильмы, пропагандирующие такие отношения, не будут выпускать в прокат. За нарушение закона предусмотрен ряд административных штрафов для граждан РФ. Иностранным гражданам и лицам без гражданства будет грозить выдворение за пределы России.
- На что жалуются жители Краснодарского края и занимается ли ЦУР цензурой?
- Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
- В Анапе росгвардеец вынес пожилых супругов из горящего дома
- Не самый лучший день: Григорий Лепс подрался возле бара в Санкт-Петербурге. Видео
- В Белореченском районе в перевернувшейся иномарке погиб 19-летний пассажир
- В центре Краснодара женщина напала на 81-летнюю пенсионерку и отняла сумку