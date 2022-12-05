Президент РФ подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола

Владимир Путин 5 декабря подписал закон о введении административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста.

Информация появилась в карточке закона в базе данных Госдумы.

Ранее предусматривалась ответственность только за ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних. Теперь эти положения значительно расширились, и санкции за такие правонарушения против детей ужесточили.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола депутаты Госдумы единогласно приняли 24 ноября. Он предусматривает возрастные ограничения на платных аудиовизуальных сервисах, запрещает демонстрацию нетрадиционных отношений в рекламе. Фильмы, пропагандирующие такие отношения, не будут выпускать в прокат. За нарушение закона предусмотрен ряд административных штрафов для граждан РФ. Иностранным гражданам и лицам без гражданства будет грозить выдворение за пределы России.