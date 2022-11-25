Президент РФ подписал указ о создании единой электронной базы призывников

Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Подписанный указ «О государственном информационном ресурсе, содержащем сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета» разместили на официальном интернет-портале правовой информации 25 ноября.

Указом Минцифры и Федеральной налоговой службе при участии Минобороны поручается до 1 апреля 2024 года сформировать государственный информационный ресурс, содержащий сведения о гражданах, подлежащих призыву. Отмечается, что это необходимо для повышения эффективности ведения воинского учета.

«До 1 апреля 2024 года обеспечить формирование государственного информационного ресурса, содержащего сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета», — сказано в указе.

На указанном ресурсе необходимо собрать данные о состоящих на воинском учете и тех, кто подлежит воинскому учету. Исключение составляют офицеры запаса СВР и ФСБ.

Минобороны совместно с Минцифры и властями регионов до 30 декабря текущего года обязано перевести данные о гражданах, подлежащих воинскому учету, в электронный вид. Правительство РФ утвердит этапы формирования единого госресурса, определит оператора для каждого этапа, порядок ведения системы, в том числе сроки предоставления сведений.

В списке информации, подлежащей учету данные о регистрации, недвижимости, о наличии водительского удостоверения, непогашенной судимости. Кроме того, учету подлежат сведения о состоянии здоровья, в том числе, состоит ли человек на учете в психо- и наркодиспансерах, и есть ли у него ВИЧ. Также о наличии инвалидности, семейном положении и месте работы. Кроме того, учитываться будут номера телефонов и адреса электронных почт, указанные на «Госуслугах». А также обучение человека по очной форме в вузе или техникуме, наличие некоторых спортивных разрядов и званий. Также на ресурсе будут данные о тех, кто имеет право на отсрочку от призыва по мобилизации.

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