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Президент РФ назначил нового атамана Всероссийского казачьего общества

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/prezident-rf-naznachil-novogo-atamana-vserossijskogo-kazachego-obshhestva
Президент РФ назначил нового атамана Всероссийского казачьего общества
Фото t.me/kazachestvo_ru

Новым атаманом Всероссийского казачьего общества стал атаман Терского войскового казачьего общества и помощник полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Виталий Кузнецов.

Соответствующий указ 22 ноября подписал президент России Владимир Путин.

«Назначить Кузнецова Виталия Владимировича атаманом Всероссийского казачьего общества. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — сказано в документе.

Ранее кандидатуру Кузнецова единогласно поддержал совет атаманов Всероссийского казачьего общества, сообщает «Российское казачество» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Николай Долуда подал в отставку с поста главы Всероссийского казачьего общества 12 октября. Сообщалось, что причиной стала нехватка времени и сил для выполнения депутатских обязанностей в Госдуме.

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