Президент РФ назначил нового атамана Всероссийского казачьего общества

Новым атаманом Всероссийского казачьего общества стал атаман Терского войскового казачьего общества и помощник полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Виталий Кузнецов.

Соответствующий указ 22 ноября подписал президент России Владимир Путин.

«Назначить Кузнецова Виталия Владимировича атаманом Всероссийского казачьего общества. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — сказано в документе.

Ранее кандидатуру Кузнецова единогласно поддержал совет атаманов Всероссийского казачьего общества, сообщает «Российское казачество» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Николай Долуда подал в отставку с поста главы Всероссийского казачьего общества 12 октября. Сообщалось, что причиной стала нехватка времени и сил для выполнения депутатских обязанностей в Госдуме.