Президент ПБК «Локомотив-Кубань» Ведищев стал лучшим менеджером клуба в России

Андрей Ведищев победил в престижном конкурсе, который организовало одно из федеральных спортивных изданий.

Независимая премия СБК считается одним из главных событий в спортивной индустрии. Она отмечает лучших управленцев лиг, федераций и клубов в разных видах российского спорта. Тысячи людей отметили президента и главного тренера ПБК «Локомотив-Кубань» Андрея Ведищева во время голосования. Принять участие в онлайн-опросе мог любой желающий. Церемония награждения пройдет в Москве 18 апреля.

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