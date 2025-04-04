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Президент ПБК «Локомотив-Кубань» Ведищев стал лучшим менеджером клуба в России

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/prezident-pbk-lokomotiv-kuban-vedishhev-stal-luchshim-menedzherom-kluba-v-rossii
Президент ПБК «Локомотив-Кубань» Ведищев стал лучшим менеджером клуба в России
Видео канала «Кубань 24»

Андрей Ведищев победил в престижном конкурсе, который организовало одно из федеральных спортивных изданий.

Независимая премия СБК считается одним из главных событий в спортивной индустрии. Она отмечает лучших управленцев лиг, федераций и клубов в разных видах российского спорта. Тысячи людей отметили президента и главного тренера ПБК «Локомотив-Кубань» Андрея Ведищева во время голосования. Принять участие в онлайн-опросе мог любой желающий. Церемония награждения пройдет в Москве 18 апреля.

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