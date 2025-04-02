ПБК «Локомотив-Кубань» обыграл «Астану» в домашнем матче

Игра в рамках Единой лиги ВТБ прошла вечером 2 апреля на паркете краснодарского «Баскет-Холла».

По итогу матча «Локомотив-Кубань» обыграл «Астану» со счетом 102:82 (24:24, 18:16, 31:21, 29:21).

Больше всего очков в составе «железнодорожников» набрали: Михаил Ведищев и Владислав Емченко — по 17, а также Андрей Мартюк — 15.

После этой победы «Локо» остался на 4 месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Следующий матч «железнодорожники» сыграют 5 апреля на домашней арене против казанского УНИКСа.

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Команды поделили на 4 группы, воспитанники академии ПБК «Локомотив-Кубань» попали в группу Б вместе с «Зенитом-Калининская» из Санкт-Петербурга, СШ по баскетболу «Енисей» из Красноярская и БК «Барсы Атырау» из Казахстана.