Молодежка «Локомотив-Кубань» стала призером международного турнира по баскетболу

В Москве прошел международный турнир «Кубок Победы» — в нем приняли участие 16 команд юношей 2010 года рождения из России, Казахстана и Беларуси.

Команды поделили на 4 группы, воспитанники академии ПБК «Локомотив-Кубань» попали в группу Б вместе с «Зенитом-Калининская» из Санкт-Петербурга, СШ по баскетболу «Енисей» из Красноярская и БК «Барсы Атырау» из Казахстана.

Кубанские баскетболисты уверенно выиграли все матчи и прошли в полуфинал — там соперником стала московская «Тринита», матч завершился победой «Локо» со счетом 91:73.

В решающем матче красно-зеленые встретились с московским СШОР ЦСКА, поединок завершился победой столичных баскетболистов со счетом 71:68. «Локо-2010» забрал серебро кубка.

В команде отметились Дмитрий Красняков, который в финале сделал дабл-дабл — 17 очков и 13 подборов. Еще 15 очков набрал Владислав Рубан, 10 — Тимофей Яковенко. Дмитрий Красняков и Владислав Рубан также попали в символическую пятерку турнира.

«Поздравляю игроков и тренеров с хорошим результатом. Финал получился очень увлекательным, наша команда достойно сражалась с сильным соперником — СШОР ЦСКА — и уступила только в самой концовке, 68:71. Надеюсь, этот опыт поможет парням в будущем, и следующий финал уже останется за «Локо-2010», — заявил президент Федерации баскетбола Краснодарского края Андрей Ведищев.

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