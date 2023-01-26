Превысил скорость в тумане: грузовик перевернулся на бок на трассе в Славянском районе

ДТП произошло 26 января около 6:30 в районе 69 км трассы Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк.

По предварительным данным, 54-летний водитель грузового автомобиля Reno с полуприцепом не выдержал безопасную скорость. Он не справился с управлением и перевернулся на бок, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» заместитель начальника отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

В результате аварии водителя грузовика доставили в больницу с травмами. Обстоятельства ДТП уточняются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, они оградили место происшествия и организовали движение транспорта.

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