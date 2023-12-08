Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Превышение ПДК веществ выявили на Кубани из-за ветра после сжигания соломы риса

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/prevyshenie-pdk-veshhestv-vyyavili-na-kubani-iz-za-vetra-posle-szhiganiya-solomy-risa
Превышение ПДК веществ выявили на Кубани из-за ветра после сжигания соломы риса
Фото пресс-службы ЮМУ Росприроднадзора

С начала сезона уборки риса в Краснодарском крае и Адыгее провели более 20 выездных обследований. Специалисты выполнили 280 исследований проб воздуха в регионе.

Сотрудники Росприроднадзора проконтролировали соблюдение законодательства при сжигании рисовой соломы в полях по поручению вице-премьера России Виктории Абрамченко.

В результате проведенных исследований в Краснодарском крае зафиксировали превышения предельно допустимой концентрации ряда взвешенных веществ. Это связано с тем, что в дни отбора проб в регионе был сильный ветер. При этом в Адыгее аналогичных нарушений не выявили, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Читайте также: восьмикратное превышение ПДК сероводорода в воздухе зафиксировали в Краснодаре в конце октября.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях