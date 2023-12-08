Превышение ПДК веществ выявили на Кубани из-за ветра после сжигания соломы риса

С начала сезона уборки риса в Краснодарском крае и Адыгее провели более 20 выездных обследований. Специалисты выполнили 280 исследований проб воздуха в регионе.

Сотрудники Росприроднадзора проконтролировали соблюдение законодательства при сжигании рисовой соломы в полях по поручению вице-премьера России Виктории Абрамченко.

В результате проведенных исследований в Краснодарском крае зафиксировали превышения предельно допустимой концентрации ряда взвешенных веществ. Это связано с тем, что в дни отбора проб в регионе был сильный ветер. При этом в Адыгее аналогичных нарушений не выявили, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

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