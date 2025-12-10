Превышение нормы вредных веществ в воздухе выявили в трех районах Новороссийска

Продолжается тушение возгорания на мусорном полигоне в урочище горы Щелбы. Из-за изменения погодных условий и направления ветра запах гари ощущается практически во всех районах Новороссийска.

С 4 по 9 декабря в городе-герое зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Согласно данным новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», с 4 по 7 декабря превышения ПДК по взвешенным частицам и оксиду углерода зарегистрированы в селах Васильевка, Абрау-Дюрсо и дачном поселке Щелба. На следующий день, 8 декабря, аналогичные нарушения выявили только в Абрау-Дюрсо и Щелбе. Также 9 декабря превышения норм зафиксировали в Васильевке и Абрау-Дюрсо.

Роспотребнадзор советует при задымленности избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, проводить влажную уборку и использовать маски. При плохом самочувствии следует обратиться к врачу, сообщает Контрольно-ревизионное управление АМО Новороссийска в Telegram.

По данным на 16:24 10 декабря, увеличено количество рейсов для отсыпки грунтом тлеющего полигона. Задействовали 15 единиц техники. Об этом рассказал замглавы Новороссийска Александр Гавриков.

«Проведено 347 рейсов, отсыпано 3470 кум. м грунта. Делаем все возможное, чтобы ускорить ликвидацию возгорания», — написал Гавриков Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», загрязнение воздуха выявили в Новороссийске из-за пожара на мусорном полигоне.

Подпишись, здесь всегда интересно.