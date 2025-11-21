Пресс-конференция фестиваля «АртПром» прошла в Краснодаре

Она посвящена старту регионального этапа всероссийского тура фестиваля «АртПром».

Масштабная программа, объединяющая лучшие достижения науки, техники и креативные практики регионов, проводится под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. В ней уже принимают участие более 60 субъектов страны.

«Мы даем возможность нашему молодому поколению не просто рассказать о том, как они видят развитие промышленности в нашей стране, но и визуализировать видение», — рассказал первый заместитель министра промышленной политики Краснодарского края Михаил Дорожков.

Региональный этап собрал около 50 участников в возрасте от 5 до 35 лет. Среди них — студенты, сотрудники предприятий ОПК, представители вузов, научно-исследовательских организаций, а также креативных и промышленных кластеров. Каждый представил свои идеи и проекты для различных отраслей промышленности.

«Мы представляем на выставке дрон-охотник. Он предназначен для обнаружения и уничтожения противника. Также мы представляем дрон-фристайло и мини-дрон — это спортивные дроны, дети учатся на них летать и участвовать в соревнованиях», — отметила методист Центра детского и юношеского технического творчества Юлия Круглова.

Международный технорфорум «АртПром» запущен Фондом всестороннего развития детей и молодежи «От Винта!», который в течение 20 лет реализует проекты на стыке творческих технологий и промышленности. Мероприятия фестиваля проводятся в рамках крупнейших российских и зарубежных научно-технических форумов и выставок.

