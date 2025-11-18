Форум по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде прошел в Краснодаре

В мероприятии, которое прошло в КубГМУ, приняли участие преподаватели, студенты образовательных учреждений края, волонтеры, а также приглашенные эксперты.

Для участников форума организовали четыре дискуссионные площадки для подробного изучения проблемы.

«Уровень подготовки достаточно высокий. Чувствуется не только заинтересованность, но и качество работы по проведению мастер-классов для молодежи. Это крайне важное и стратегические направление. Молодежь наша будет здоровой, сильной, независимой от наркотических и пагубных влияний», — сказал заместитель губернатора Александр Агибалов.

Особое место занимали мастер-классы. Все желающие могли ознакомиться — какую опасность несут различные вредные привычки. Так, стоматологи подробно объяснили этот вопрос с профессиональной стороны.

«Это различные пародонтиты, гендивиты, различные проблемы с ротовой полостью. Также затрагивается иммунитет, в связи с этим проблемы с десной, зубами, кариесом. Это многофакторный процесс», — сообщил студент КубГМУ Андрей Мелешин.

По итогам мониторинга в течение последних трех лет, наркоситуация на территории Кубани оценивается как нейтральная. На сегодняшний день 214 специальных отрядов, с общим количеством участников более 5 тыс. — ведут антинаркотическую работу среди молодежи.

