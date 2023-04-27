Прерванную из-за тумана работу Керченской переправы восстановили

Переправа закрылась утром 27 апреля из-за ухудшения видимости в Керченском проливе.

По данным на 10:00 движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым в Telegram.

По данным Минтранса РФ, начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 27 апреля через пролив в обе стороны перевезли 135,7 тыс. пассажиров, 109,2 тыс. автомобилей и 13,9 тыс. вагонов. Паромы выполнили 3,4 тыс. рейсов.

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